Законопроект о легализации гостевых домов почти готов

В Крыму гостевые дома пользуются большой популярностью.
Фото: Анна КИРИЕНКО
Законопроект о легализации на федеральном уровне малых отелей находится в высокой степени готовности и поддерживается отраслевыми объединениями.
Об этом на XI Всероссийском форуме «Открытый Крым» сообщил министр курортов республики Вадим Волченко.
- Все ключевые отраслевые ассоциации поддержали законопроект, причем официальными письмами, заверил он. - На данный момент законопроект о введении понятии «гостевые дома» находится в максимальной степени проработки.
К ним относятся средства размещения, которые не является ни гостиницей, ни индивидуальным жилым домом. Таковых, по оценке министра, в Крыму более 9 тысяч, и многие предоставляют качественную услугу по размещению туристов.
Но делать это в легальном поле у них возможности нет. Для этого необходимо введение отдельного вида использования земельных участков, самого определения «гостевой дом» и правил его работы.
- Концепция согласована с МЧС, Росреестром, Минстроем РФ, - подчеркнул Волченко. - В процессе участвуют Краснодарский край, Ставрополье, Алтай, Карелия. Это важный инструмент для всей страны по введению в легальный оборот уже работающих номеров.
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