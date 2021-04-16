В Ялту зашел военный корабль «Вышний Волочек»

Малый ракетный корабль «Вышний Волочек». Фото: отдел информационной политики администрации города Ялта

Накануне вечером очевидцы сняли на видео заход военного корабля в Ялту: к набережной имени Ленина пришвартовался малый ракетный корабль «Вышний Волочек».

Трехминутный ролик был опубликован на YouTube-канале «Дорогие мои».

Корабль, входящий в состав Черноморского флота, прибыл для участия в торжественных мероприятиях в честь Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков: 16 апреля 1944 года жители Ялты с радостью встречали воинов Отдельной Приморской армии.

«Вышний Волочек» на празднике выступает, как объект для проведения экскурсии. Попасть на корабль можно до 18.00, при посещении требуется соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Роль экскурсоводов на себя взяли моряки ЧФ – члены экипажа корабля.

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