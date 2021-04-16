На площади Куйбышева в городе Симферополь залатали большую яму

Огромная лужа ранее мешала пройти к Дворцу пионеров и Детскому парку. Фото: Антон Гумен/Facebook

Работники МБУ «Город» привели в порядок участок тротуара у пешеходного перехода на площади Куйбышева в Симферополе. После дождей там постоянно собиралась вода, и было невозможно ходить. Об этом написал директор МБУ «Город» Антон Гумен на своей странице в социальной сети Facebook.

Пока опять не начались дожди, работники выровняли пешеходную зону, которая раньше постоянно была затоплена.

Так выглядел ранее проблемный участок. Фото: Антон Гумен/Facebook

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50