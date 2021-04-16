Комиссия Совмина устроила нагоняй застройщику Форосского парка

В Форосском парке идет строительство детского центра. Фото: Архив "КП"

Днем 16 апреля в Форосский парк без предупреждения нагрянули члены комиссии Совета министров Крыма. Чиновники проверили состояние парка и нашли некоторые нарушения в работе застройщика зеленой зоны.

Во время встречи с представителями подрядчика, который ведет работы по строительству в парке детского центра, глава администрации Ялты Янина Павленко высказала возмущения в связи с беспорядком на территории, передает «Крым 24».

- Мы предоставим возможности нашего «Зеленстроя», чтобы вы убирали эту территорию, но то, что сейчас - недопустимо, - возмутилась Павленко.

Праведный гнев главы Ялты вызвали свалки мусора и отходы человеческой жизнедеятельности.

Более того, члены комиссий крымского правительства пришли к выводу, что ущерб, который Форосскому парку нанес застройщик, должен быть возмещен материально. Министерство экологии республики посетит парк 17 апреля и подсчитает убытки.

Контроль за ходом работ в парке усилят и сотрудники правоохранительных органов.

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