В Алуште по утрам не будет воды

Алуштинцы будут получать воду только по вечерам. Фото: Архив "КП"

Власти Алушты изменили график подачи воды. Решение приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации города, сообщила градоначальник Галина Огнева на своей странице в Facebook.

- С 20 апреля вода будет подаваться один раз в сутки с 18.00 до 23.00. Такое решение экономически оправдано. Единоразовая пятичасовая подача воды позволит как экономить воду, так и дать возможность людям сделать необходимые домашние дела и запас воды до следующей подачи, – написала Огнева.

Несмотря на то, что по действующему до этого графику воду удавалось значительно экономить, с началом курортного сезона ее использование поднимется с 15-17 тысяч до 35 тысяч кубометров.

- Хочу отметить, что курортный сезон - главная составляющая экономики города, как людей, так и бюджета, - добавила она.

По словам главы администрации, с осени прошлого года все ожидали ухудшения сценария, поэтому во всех санаториях и гостиницах установили оборудование, чтобы обеспечить отдыхающих водой.

Огнева подчеркнула, что абсолютно все – и санатории и жители города – будут получать воду по единому графику.

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