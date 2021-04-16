Жителей Крыма приглашают на субботники с экскурсиями

В мероприятии могут принять участие все желающие. Фото: Архив "КП"

В рамках Всероссийского дня заботы о памятниках истории и культуры 17 апреля в Крыму состоятся субботники с экскурсиями, сообщает «Крымская газета». Всех участников в оговоренных местах будут ждать кураторы с нужным инвентарем. После уборки территории, состоится познавательная экскурсия.

В Симферополе субботник пройдет с 9.00 до 13.00 на Втором гражданском кладбище (ул. Объездная, в районе Центрального рынка). Место встречи - улица Карла Маркса, 25.

Для жителей Феодосии мероприятие проведут на историко-мемориальном кладбище на улице Назукина с 9.00 до 13.00. Выбор места объясняется тем, что необходимо навести порядок на большой территории, где упокоены наши земляки.

- При себе иметь перчатки, мешки, но инвентарь можно будет получить и во время субботника, - отмечает Татьяна Голуб, координатор акции в Феодосии.

Ялтинцам предстоит привести в порядок участок усадьбы Меллер-Закомельских. Мероприятие будет проходить с 09.00 на ул. Чехова, 26.

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