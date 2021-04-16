В Крыму задержаны два прокурора за посредничество во взятке на 7 млн

За свои скромные услуги прокурор потребовал 7,5 миллиона рублей Фото: Архив "КП"

В Крыму два прокурора отделов аппарата прокуратуры республики подозреваются во взяточничестве. Как сообщили в пресс-службе Следкома, против них возбуждено уголовное дело.

В феврале этого года произошла стандартная история. Один бизнесмен оказался в трудной ситуации – ему грозила уголовная ответственность за мошенничество, поэтому он решил обратиться к работникам прокуратуры, чтобы решить вопрос за вознаграждение.

За свои скромные услуги прокурор потребовал 7,5 миллиона рублей. С таким предложением они вышли на давнего знакомого - начальника следственного управления УМВД России по Симферополю.

Уже в апреле в одном из симферопольских кафе сотрудник получил свою взятку, а после был задержан. Свою вину они признали полностью. После случившегося задержанные уволены из органов прокуратуры за то, что нарушили присягу.

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