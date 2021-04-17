С понедельника на дорогах Крыма будут проверять тонированные автомобили

С понедельника начнется проверка на дорогах тонированных авто Фото: "КП" Архив

С понедельника 19 апреля на дорогах Крыма ГИБДД начнет проверять тонированные автомобили. Светопропускная способность ветрового стекла, а также передних боковых стекол не должна быть ниже 70%.

- Тонировка остальных стекол транспортного средства правилами не запрещена, - уточнили в пресс-службе МВД по РК. - Полностью запрещена зеркальная тонировка транспортного средства.

Госавтоинспектор вправе потребовать снять тонировку со стекол на месте. Если это невозможно, он в обязательном порядке выдает правонарушителю требование о прекращении противоправных действий. Административная ответственность в виде штрафа составляет 500 рублей.

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