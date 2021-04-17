За автомойку и шиномонтаж на придомовом участке житель Симферополя пошел под суд

Автомойку и шиномонтаж придется снести. Фото: "Крым 24"

За коммерческую деятельность на придомовом участке житель Симферополя пошел под суд. В своем дворе он построил автомойку и шиномонтаж, которые теперь должен снести, передает «Крым 24».

- Киевский районный суд запретил мужчине использовать недвижимость, пока он не приведет свой участок в соответствие требованиям законодательства, – сообщила врио председателя Госкомрегистра Крыма, главный госземинспектор республики Инна Смаль.

Для ведения коммерческой деятельности симферополец вынес забор на смежную территорию, которая принадлежит муниципалитету. За самозахват 15 квадратных метров его оштрафовали на 15 тысяч рублей.

В случае повторного нарушения, администрация Симферополя вправе через суд провести принудительный снос автомойки и шиномонтажа.

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