Симферополь дополнительно получит 30 тысяч кубометров воды в сутки

Крым сможет обеспечить себя и туристов водой даже во время высокого курортного сезона.

С начала лета Симферополь будет дополнительно получать более 30 тысяч кубометров воды в сутки, сообщил «Вестям Крыма» директор по производству ГУП РК «Вода Крыма» Игорь Данилович.

По его словам с июня планируют завершить строительство нового водозабора — по нему вода из скважин в Сакском и Бахчисарайском районах будет доставляться в крымскую столицу.

Игорь Данилович отметил, что Крым сможет обеспечить себя и туристов водой даже во время высокого курортного сезона.

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