В Симферополе прямо на проезжей части из-за банановой кожуры подрались две девушки

Фото: скриншот из видео

В Симферополе прямо на проезжей части подрались две девушки. Видео инцидента запечатлели очевидцы.

Причина конфликта оказалась тривиальной - одна девушка сделала замечание другой за то, что та выбросила мусор из окна. Мусорившая «автоледи» восприняла замечание как личное оскорбление и накинулась с кулаками на «обидчицу».

- Прошу вас с уважением относится друг к другу и соблюдать чистоту в городе! – написала автор видеоролика.

Пользователи соцсети поддержали девушку, которая сделала замечание, и призвали местных и туристов не сорить на дорогах.

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