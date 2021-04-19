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Общество19 апреля 2021 11:51

Запасов в водохранилищах Симферополя хватит на 8 месяцев

Город и пригород получают воду из подземных источников
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Приток воды в водохранилища идет за счет таяния снега

Приток воды в водохранилища идет за счет таяния снега

Фото: Анна КИРИЕНКО

Накопленных запасов в водохранилищах Симферополя хватит на 249 дней или 8 месяцев. Об этом вице-премьер правительства Крыма Светлана Маслова сообщила на брифинге по водообеспечению.

- Полезный объем, который сегодня можно использовать, составляет 10 миллионов кубометров воды, приток за неделю 2 миллиона кубометров, расход — 303 тысячи, или 37 тысяч кубометров в сутки. Накопленных запасов хватит на 249 дней, - отметила она. - Анализируем ситуацию, насколько нам позволят притоки собрать воды, и будем рассматривать вопрос о корректировке режимной подачи.

Для Симферополя и пригорода необходимые 120 тысяч кубометров в сутки подаются из подземных источников. В чаше Симферопольского водохранилища всего 7% полезного объема, в Аянском — 86%, в Партизанском — 12%.

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