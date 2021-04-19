В крымский сафари-парк «Тайган» приехали слонихи-пенсионерки

Слонихи уже в Крыму, сейчас они закрыты в карантинных помещениях для собственной безопасности. Фото: Олег Зубков/ВКонтакте

Сафари-парк «Тайган» пополнился новыми жителями – Казанский цирк отправил на почетный отдых двух слоних в крупнейший в Европе питомник для животных, находящийся в Крыму, сообщил директор парка Олег Зубков.

Транспортировка на полуостров заняла четыре дня и прошла удачно. В пути слоних кормили овощами, фруктами и сеном.

- Дорогу животные перенесли хорошо. Вчера жители Крыма уже могли видеть слониху Джейн в своем вольере, – поделился с КП-Крым Зубков.

Торжественное открытие самого большого слоновьего вольера в России, в который запустят новых обитателей, состоится 4 мая в 12.00.

- Слоны пока закрыты в карантинном помещении, потому что ссорятся между собой, мы не решаемся их выпускать вместе. Но уже 4 мая состоится открытие большого слоновьего вольера с водоемом (озером), – рассказал директор парка.

Слонихи – не родственники, просто выступали вместе более сорока лет в разных странах. О том, что заслуженным артисткам пора на отдых, стало понятно, когда они «сильно помяли» служащего цирка и тот попал в больницу с переломами ребер.

- После инцидента приняли решение больше с ними не выступать. Это своего рода пенсия, ссылка для них, – добавил Зубков.

Слонихи за всю жизнь побывали более, чем в двадцати странах мира. Фото: Олег Зубков/ВКонтакте

Ранее также произошел нехороший случай: в Казанском цирке слонихи повздорили между собой прямо на арене и повалились на первый ряд. К счастью, никто из зрителей не пострадал.

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