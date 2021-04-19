Отопительный сезон в Симферополе подходит к концу

Отопление в домах симферопольцев могут отключить в последнюю неделю апреля.
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В Симферополе средняя температура воздуха +8 градусов будет держаться в течение пяти суток, поэтому с 26-го апреля можно завершать отопительный сезон.
На странице администрации столицы в соцсети сообщается, что температура на улице уже позволяет отключить отопление в домах горожан на этой неделе – с 19 апреля. Граждан просят принять участие в опросе: «Поддерживаете ли вы продление отопительного сезона до 25 апреля?». Большинство (более 60%) проголосовало «за».
Скорее всего, отопительный сезон в этом году продлят, но до какого числа в администрации пока не сообщают.
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