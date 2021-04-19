Стало известно, сколько заработал глава парламента Крыма Владимир Константинов

На сайте Госсовета республики обнародовали данные о зарплате спикера парламента Крыма Владимира Константинова. Согласно сведениям о доходах, в 2020 году он заработал 25,3 миллиона рублей.

Доход спикера за позапрошлый год составлял 22 миллиона рублей, но самый высокий показатель по его зарплате был зарегистрирован в 2016 году - 84 миллиона рублей.

Имущество Константинова осталось неизменным. В числе собственности по-прежнему значатся автомобили Jeep Wrangler, Mitsubishi Pajero Sport, BMW X7 M50D и прицеп Stema, а также квартира в 95,3 квадратов и пять нежилых помещений площадью от 30,7 до 5 959,9 квадратных метров.

Напомним, в 2019 году доход спикера парламента составлял 22,06 миллиона рублей.

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