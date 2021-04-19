Хотела сделать селфи: Девочка-подросток едва не угодила под колеса электрички «Евпатория – Симферополь»

Девочка хотела сделать снимок на фоне электропоезда. Фото: ЮППК

14-летняя девочка едва не угодила под колеса электрички «Евпатория – Симферополь», пытаясь сделать селфи на фоне движущегося электропоезда. Воздушный поток от проходящего состава отбросил подростка на насыпь железнодорожного полотна. Машинисту пришлось применить экстренное торможение.

- В ходе проведения опроса пострадавшей и бригады элестропоезда, правоохранители установили причину нахождения ее на железнодорожных путях, - сообщили в линейном управлении МВД на транспорте. - Выяснилось, что несовершеннолетняя хотела сделать селфи на фоне движущегося железнодорожного состава.

Ребенок с подозрением на перелом ноги был доставлен на «скорой» в ближайшую больницу. По результатам медицинского осмотра у юной крымчанки диагностирован ушиб бедра.

В отношении родителей несовершеннолетней составлены протоколы за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. Оба родителя оштрафованы.

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