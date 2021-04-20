Погода в Крыму на 20 апреля: дожди и тепло до +14

Штормовое предупреждение в силе. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

20 апреля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, синоптики, как и накануне, сулят дожди и ветра.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь. Ветер юго-западный до 20 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Утром сильный дождь, днем небольшой дождь. Ветер днем юго-западный с переходом во второй половине дня на северо-западный до 20 м/с. Днем тепло до +13°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Утром очень сильный дождь. Ветер юго-западный до 20 м/с. Днем тепло до +12°.

Вода в Черном море + 9°...11°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50