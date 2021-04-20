Симферополец украл телефонный кабель на 113 тысяч рублей

В ведомстве сообщили, что задержанный ранее был судим. Фото: Архив "КП"

В полицию Симферополя обратился предприниматель и пожаловался, что кто-то украл телефонный кабель стоимостью около 113 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РК. Предполагаемый вор уже найден, им оказался 37-летний мужчина.

- Подозреваемый рассказал, что вскрыл колодец связи, вырезал телефонный кабель, извлек медную проволоку и сдал скупщикам металла. Вырученные деньги он потратил на продукты и спиртное, – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции возбудил уголовное дело, нарушителю светит до двух лет лишения свободы - максимальное наказание за подобное нарушение закона.

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