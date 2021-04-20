Для решения проблем с водой Крыму выделили еще 2,2 миллиарда рублей

Для решения проблем с вододефицитом правительство России направило в регион 50 миллиардов рублей Фото: Архив "КП"

Из резервного фонда правительства России в Крым и Севастополь направили 3,3 миллиарда рублей для решения проблем с водой на полуострове. Об этом сообщается на сайте федерального министерства экономического развития.

- Ведомством уже доведены до бюджетов Севастополя и Республики Крым все выделенные средства в объеме 1,134 и 2,148 млрд рублей соответственно, – отмечают в пресс-службе.

Напомним, для решения проблем с вододефицитом правительство России направило в регион 50 миллиардов рублей. Тогда был разработан комплексный план по организации надежного водообеспечения Крыма и Севастополя, куда вошло 14 проектов. Среди них были программы по разработке новых источников воды.

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