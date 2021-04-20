Российские штурмовики перебросили в Крым

Проверка войск ЮВО направлена на повышение уровня боевой подготовки войск. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ.

В рамках плановой проверки боевой подготовки экипажи Су-25СМ3 авиационной части 4-й армии ВВС и ПВО совершили перелет в Крым с базы в Ставропольском крае, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Участвует в операции больше 50 самолетов объединения ВВС и ПВО, а также морской авиации Черноморского флота. Во время учений экипажи истребителей и бомбардировщиков должны продемонстрировать готовность работать в сложных погодных условиях, а также умение низко летать над водой.

Проверка войск ЮВО в 2021 проходит по плану, в ней принимают участие все войска округа, Черноморского флота и Каспийской флотилии.

- Будет проверена укомплектованность и обеспеченность войск, их способность выполнить нормативы, установленные требованиями боевой и оперативной подготовки, - пояснили в ЮВО.

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