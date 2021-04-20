Власти РФ временно сократили зону полетов над Крымом

Ограничения полетов должны продлится четыре дня. Фото: Архив "КП"

Россия ввела с 20 по 24 апреля временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на международное извещение для пилотов, район объявлен временно опасным для полетов воздушных судов.

Полеты прекращены над Севастополем, Феодосией, морем Южного берега и частью международных вод Черного моря.

Также с 24 апреля по 31 октября будет приостановлен проход через территориальные воды РФ для иностранных военных кораблей и ряда государственных судов в нескольких районах Черного моря.

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