Монополист на подключение к газу ГУП «Крымгазсети» берет кредит в 150 миллионов

Кредит нужен для покрытия расходов перед сезоном подключений к газовым сетям Фото: Архив "КП"

Монополист на работы по подключению к газовым сетям ГУП РК «Крымгазсети» получит кредит в 150 миллионов рублей для пополнения оборотных средств. Решение об этом сегодня принял Совмин Крыма.

- Предельная ставка заимствования – 7,95(семь целых девяносто пять сотых) процента

годовых, срок заимствования –до 31 декабря 2021 года, - говорится в распоряжении Совмина.

Деньги потребовались предприятию для сокращения кассового разрыва из-за сезонного характера деятельности предприятия.

Отметим, только за подключение газовой плиты к внутриквартирной сети нужно заплатить ГУП «Крымгазсети» 2006 рублей.

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