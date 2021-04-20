Между Крымом и Чечней возобновляется прямое авиасообщение

Полеты будет осуществлять авиакомпания Nordwind. Фото: Архив "КП"

Прямые перелеты между аэропортами Симферополя и Грозного начнут действовать с 30 апреля впервые после 2015 года, сообщили в пресс-службе аэропорта Симферополь.

- Международный аэропорт Симферополь с 30 апреля впервые после шестилетнего перерыва возобновит обслуживание прямых регулярных рейсов из Грозного, - говорится в сообщении воздушной гавани Крыма.

Билеты уже поступили в продажу.

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