Между Крымом и Чечней возобновляется прямое авиасообщение

Полеты будет осуществлять авиакомпания Nordwind.
Фото: Архив "КП"
Прямые перелеты между аэропортами Симферополя и Грозного начнут действовать с 30 апреля впервые после 2015 года, сообщили в пресс-службе аэропорта Симферополь.
- Международный аэропорт Симферополь с 30 апреля впервые после шестилетнего перерыва возобновит обслуживание прямых регулярных рейсов из Грозного, - говорится в сообщении воздушной гавани Крыма.
Билеты уже поступили в продажу.
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