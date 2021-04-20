В военный корабль в Керчи врезался плавкран

Претензий со стороны пострадавшего не было, так как ущерб был полностью возмещен. Фото: Архив "КП"

Суд Керчи оштрафовал капитана буксира, который пренебрег правилами безопасности, транспортируя плавучий кран – грузоподъемник столкнулся с военным кораблем, сообщили в пресс-службе Керченского городского суда.

Правила безопасности не были соблюдены, поэтому оборвались кормовые швартовные канаты. У капитана не получилось предупредить столкновение – СПК «Гермес» врезался в строящий военный корабль.

- Вследствие вызванного указанными нарушениями столкновения на строящемся судне образовались многочисленные повреждения корпуса, владельцу судна АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» причинен материальный ущерб на 1,8 миллиона рублей, – говорится в сообщении.

Суд решил прекратить уголовное дело, так как нанесенный ущерб был полностью возмещен. В качестве наказания виновному необходимо выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50