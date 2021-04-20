После двадцати лет тюрьмы россиянин вновь оказался под следствием из-за кражи в Крыму

Злоумышленника нашли по приметам. Фото: Архив "КП"

Полиция Симферополя по «горячим следам» поймала подозреваемого в краже денег из автомобиля, сообщили в пресс-службе МВД по РК. Проходя мимо грузовика, подозреваемый решил захватить с собой деньги из салона, воспользовавшись ситуацией, пока водитель менял пробитое колесо. На вора обратили внимание, когда тот пустился наутек. Сумма кражи – 4 300 рублей.

Как выяснилось, арестованный – 47-летний мужчина, уже судимый ранее и отсидевший за решеткой 22 года за грабежи и кражи.

- Отбыв очередной срок наказания в Ростове-на-Дону и освободившись, он решил посетить Крым, а заодно разведать обстановку на полуострове. Мужчина арендовал жилье в Симферопольском районе и «вышел на заработки», – отмечают правоохранители.

Максимальное наказание, которое может получить злоумышленник – до четырех лет лишения свободы.

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