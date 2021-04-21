Погода в Крыму на 21 апреля: дожди, грозы и тепло до +16

В Крыму, несмотря на затяжную весну, цветут плодовые деревья. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

21 апреля на Крымском полуострове очередной ненастный день: дождь, ветер и гроза.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Небольшой дождь. Ветер юго-западный до 11 м/с. Днем тепло до +16°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Утром и днем дождь. Ветер юго-западный до 13 м/с. Днем +13…+15°.

Вода в Черном море + 9°...11°.

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