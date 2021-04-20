Крымские военкоматы в этом году работают под девизом «Двойная безопасность»

За ходом призывной кампании внимательно следят как в Вооружённых силах РФ, так и в правительстве Крыма. Фото: Архив "КП"

Призывная кампания на полуострове в этом году проходит под усиленным контролем, цель – обезопасить военнослужащих от COVID-19, пишет «Крымская газета».

Все новобранцы в обязательном порядке должны сдать тест на коронавирус – это главное, на что обращают внимание при медосмотре молодых людей.

По словам заместителя председателя Совета министров РК Игоря Михайличенко, меры борьбы с инфекцией найдены, доказательство – отсутствие заболевших в призывных пунктах.

– При входе у нас организован пункт термометрии и тестирование на антитела M и G. То есть если выявляются антитела M, это значит, что человек в активной фазе заболевания. Если обнаруживаются антитела G, это значит, что он уже переболел и получил иммунитет. В этом случае он может продолжить следование, – уточняет начальник центра военно-врачебной экспертизы военного комиссариата Республики Крым Кирилл Довгулевич.

Те же, у кого активная стадия заболевания, отправляются сначала на карантин, а потом проходят тест повторно.

Служба крымских призывников будет сосредоточена на полуострове, только некоторые отправятся на материк получать новые профессии – в Ростовскую, Волгоградскую области или в Москву.

Работники военкоматов республики уверенны, что успешно справляются с поставленным перед регионом планом.

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