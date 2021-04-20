Стало известно, когда в Ялте начнется курортный сезон

На улицах Ялты уже сегодня достаточно много отдыхающих. Фото: Архив "КП"

В Ялте уже ожидают начало курортного сезона, передает телеканал «Крым 24». Как сообщила глава администрации города Янина Павленко, курортный сезон начнется, когда стартует проект «Дорога на Ялту».

С 27 апреля на набережной города, как и все майские праздники вплоть до 10 мая, будут проводиться народные гуляния.

- Активно расчищаем город и поселки, готовим пляжи, - отметила Павленко.

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