Мемориал жертвам депортации в Крыму почти достроен

Мемориал располагается на станции «Сирень» в Бахчисарайском районе. Фото: Архив "КП"

К концу года в Крыму откроется еще один знаковый объект для региона – мемориал жертвам депортации на станции «Сирень» в Бахчисарайском районе.

Работа по установке комплекса должна закончиться к 18 мая. Об это сообщает «КИА».

Председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений РК Айдер Типпа заявил, что объект готов на 85%. Из 286 миллионов рублей, выделенных на возведение исторического объекта, потрачено 126 миллионов.

- Идет обустройство музейного корпуса, установлены памятники, ведутся внутренние работы в мечети и в церкви, идет благоустройство территории, высажены зеленые насаждения, - рассказал Типпа.

Полностью завершить строительные работы и ввести социокультурный объект в эксплуатацию планируют до 1 декабря 2021 года.

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