Мемориал жертвам депортации в Крыму почти достроен

Мемориал располагается на станции «Сирень» в Бахчисарайском районе.
Фото: Архив "КП"
К концу года в Крыму откроется еще один знаковый объект для региона – мемориал жертвам депортации на станции «Сирень» в Бахчисарайском районе.
Работа по установке комплекса должна закончиться к 18 мая. Об это сообщает «КИА».
Председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений РК Айдер Типпа заявил, что объект готов на 85%. Из 286 миллионов рублей, выделенных на возведение исторического объекта, потрачено 126 миллионов.
- Идет обустройство музейного корпуса, установлены памятники, ведутся внутренние работы в мечети и в церкви, идет благоустройство территории, высажены зеленые насаждения, - рассказал Типпа.
Полностью завершить строительные работы и ввести социокультурный объект в эксплуатацию планируют до 1 декабря 2021 года.
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