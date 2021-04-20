В Черном море прошли учения флота и авиации

Полеты совершались предельно низко и в сложных погодных условиях. Фото: Елизавета КВАЧКОВА

Около двух десятков кораблей Черноморского флота вместе со штурмовиками Су-25СМ3 прошли плановую проверку за зимний период обучения в Черном море, сообщили в пресс-службе ЧФ.

В процессе обучения отрабатывались навыки отражения воздушного нападения противника радиоэлектронными помехами и средствами противовоздушной обороны.

Также три эскадрильи штурмовиков ЮВО тренировались выходить на боевой курс, применять ракетное оружие и уходить от ответного удара корабельных обстрелов.

- Учение проводилось в соответствии с планом контрольной проверки сил Черноморского флота за зимний период обучения в общем тактическом замысле контрольной проверки Южного военного округа, – говорится в сообщении.

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