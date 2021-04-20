Симферополец едва не расстался с дорогой иномаркой за налоговый долг в 155 тысяч рублей

За налоговый долг в 155 тысяч рублей симферополец едва не лишился авто за несколько миллионов

Симферополец едва не расстался с автомобилем Audi RS4 за налоговый долг в 155 тысяч рублей. Собственник пяти авто на год просрочил уплату транспортного налога.

- Должника пришлось разыскивать, - уточнили в пресс-службе республиканской налоговой. - Он был пойман прямо за рулем своего авто в районе улицы 51-й Армии во время движения по встречной полосе. В результате был составлен акт о наложении ареста на имущество. Автомобиль марки Audi RS4 изъят.

Буквально через несколько часов должник выплатил причитающуюся сумму.

По данным крымского управления ФНС, за первый квартал принудительно уплачено налогов на сумму 936 миллионов рублей. Из них более 600 миллионов рублей должники уплатили самостоятельно, почти 220 миллионов рублей взыскано с расчетных счетов, более 100 миллионов рублей поступили по решению суда, а также арестовано имущество на 5,5 миллионов рублей.

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