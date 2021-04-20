Регистрация на конкурс «Лидеры России» продлится еще неделю

Заявки об участии в конкурсе поступали из всех регионов России. Фото: Архив "КП"

Срок завершения приема заявок на четвертый конкурс управленцев «Лидеры России» – 26 апреля. Для того, чтобы оставить заявку об участии, нужно заполнить анкету и загрузить видеоинтервью до трех минут в личный кабинет. В видеоматериале нужно рассказать о цели участия и о своих профессиональных достижениях.

На втором этапе требуется пройти несколько тестов и выполнить предложенные задания.

Награда за победу в конкурсе – миллион рублей на повышение своей квалификации и возможность получить в наставники лучших управленцев страны.

Программа наставничества в четвертом конкурсе «Лидеры России» стала шире – с участниками будут работать около сотни специалистов: политики, деятели искусств, ученые, врачи, руководители крупнейших российских корпораций, профильных министерств и другие.

За все время существования конкурса победителями стали 313 человек, более 270 участников были назначены на руководящие должности в государственных и структурах.

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