В Симферополе появится еще один физкультурно-оздоровительный комплекс

Ранее компания «Профкосмо» была назначена подрядчиком строительства аналогичного комплекса в перовской спортшколе под Симферополем.
Фото: Архив "КП"
Физкультурно-оздоровительного комплекс начнут строить в спортивной школе, которая находится в селе Доброе (Симферопольский район). Об этом говорится в распоряжении главы республики Сергея Аксенова.
Власти РК уже назначили компанию «Профкосмо» подрядчиком. Цена контракта - 100 495 304 рубля 40 копеек, уточняется в документе.
Подрядчик должен сдать готовую работу к 31 октября 2022 года. Собственными силами он должен выполнить не менее 90% объема работ.
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