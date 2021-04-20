«Бессмертный полк» в Крыму вновь пройдет онлайн

Все участники смогут получить запись той части трансляции, где была фотография их близких. Фото: Архив "КП"

В этом году из-за ковидных ограничений традиционное шествие «Бессмертного полка» вновь пройдет в онлайн-режиме, сообщил представитель всероссийской акции в Крыму Андрей Попов.

Подать заявку на участие можно с 20 апреля до 7 мая в личном кабинете на официальном сайте «Бессмертного полка», а при регистрации нужно указать регион.

- Волонтерами стали студенты исторического и юридического факультетов Крымского федерального университета, - рассказал начальник управления патриотического воспитания и популяризации культуры безопасности в молодежной среде ГК «Молодежной политики РК» Евгений Костылев.

Все участники смогут получить запись той части трансляции, где была фотография их близких.

Напомним, в прошлом году из-за коронавирусных ограничений шествие памятной акции было отменено. Однако на онлайн-площадке собралось больше 3 миллионов участников. Меньше, чем за месяц, трансляцию в записи посмотрели 25 миллионов человек.

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