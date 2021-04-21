Истощенный дельфин проглотил куски пластика: Крымские ученые выясняют тайну гибели азовки

Азовка погибла от голода. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

Самку азовки, которая была истощена до предела, море выбросило на берег в поселке Орджоникидзе, что неподалеку от Феодосии.

Сотрудники Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное Море» рассказали, что при вскрытии нашли у бедолаги в желудке пластик.

- Это первая находка пластикового мусора в желудочно-кишечном тракте у черноморского дельфина за нашу практику, - сообщили ученые, отметив, что погибшая, по меркам своего вида, сумела дожить до преклонного возраста.

Но при исследовании каких-либо серьезных заболевания у истощенной самки не нашли. Да и куски пластиковых упаковок, проглоченные азовкой, не могли привести к летальному исходу.

Эксперты пришли к выводу, что причиной гибели стал перелом челюсти. Из-за травмы бедолага не могла охотиться и добывать себе рыбу, и единственное, что ей оставалось вплоть до гибели от истощения - подбирать мусор.

Исследователи предположили, что травма могла быть случайно нанесена сородичем:

- Самцы морских свиней преследуют самок на высокой скорости в ходе ухаживаний, что может быть травмоопасным, но точный источник увечья мы уже вряд ли узнаем.

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