Евпатория возглавила топ-10 популярных городов для летнего отдыха с детьми

Евпатория - детская здравница.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU, изучив данные брони отелей семьями с детьми на лето 2021 года, выяснили, какие города популярны наибольшей популярностью для отдыха семей с детьми.
Рейтинг возглавили курорты Крыма и Краснодарского края, первое место у Евпатории, второе у Сочи..
Топ-10 популярных городов для отдыха семей с детьми этим летом (средняя цена ночи в коттеджах и отелях в рублях:
Евпатория, 3130
Сочи, 2987
Санкт-Петербург, 3210
Ростов-на-Дону, 2374
Воронеж, 1866
Петрозаводск, 4806
Волгоград, 1677
Калининград, 2900
Москва, 2475
Переславль-Залесский, 3496
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