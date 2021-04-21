Евпатория возглавила топ-10 популярных городов для летнего отдыха с детьми

Евпатория - детская здравница. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU, изучив данные брони отелей семьями с детьми на лето 2021 года, выяснили, какие города популярны наибольшей популярностью для отдыха семей с детьми.

Рейтинг возглавили курорты Крыма и Краснодарского края, первое место у Евпатории, второе у Сочи..

Топ-10 популярных городов для отдыха семей с детьми этим летом (средняя цена ночи в коттеджах и отелях в рублях:

Евпатория, 3130

Сочи, 2987

Санкт-Петербург, 3210

Ростов-на-Дону, 2374

Воронеж, 1866

Петрозаводск, 4806

Волгоград, 1677

Калининград, 2900

Москва, 2475

Переславль-Залесский, 3496

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