В Крыму привиты от коронавируса почти 123 тысячи человек

За сутки прививают почти 8 тысяч человек Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму от коронавирусной инфекции привито 122 тысячи 980 человек. Об этом на брифинге по предупреждению распространения коронавируса сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

- На сегодняшний день Республика Крым получила 215 тысяч 852 дозы вакцины. - отметил он. - Привито 122 тысячи 980 человек, 65 тысяч 865 получили второй компонент.

В Крыму функционирует 96 пунктов вакцинации, только за вчера прививку получили 7 тысяч 739 пациентов. В очереди 33 тысяч 495 человек, остаток 92 тысячи 872 дозы.

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