Мобильный пункт в Симферополе переехал на ул.Пушкина Фото: Анна КИРИЕНКО

Мобильный пункт вакцинации от коронавируса в Симферополе вновь переехал. Теперь он базируется возле республиканского центра профилактики на перекрестке улиц Карла Маркса и Пушкина.

- Со вчерашнего дня мобильный прививочный пункт в Симферополе перебазировался к центру «Здоровье» на перекрестке улиц Карла Маркса и Пушкина в связи с ремонтом площади Ленина, - сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

В Керчи мобильный пункт работает на Центральном рынке, в Евпатории - возле торгового центра на пр Победы, в Джанкое - на площади у городского совета.

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