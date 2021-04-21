Мобильный пункт в Симферополе переехал на ул.Пушкина
Фото: Анна КИРИЕНКО
Мобильный пункт вакцинации от коронавируса в Симферополе вновь переехал. Теперь он базируется возле республиканского центра профилактики на перекрестке улиц Карла Маркса и Пушкина.
- Со вчерашнего дня мобильный прививочный пункт в Симферополе перебазировался к центру «Здоровье» на перекрестке улиц Карла Маркса и Пушкина в связи с ремонтом площади Ленина, - сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.
В Керчи мобильный пункт работает на Центральном рынке, в Евпатории - возле торгового центра на пр Победы, в Джанкое - на площади у городского совета.
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