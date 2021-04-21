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Общество21 апреля 2021 9:57

Мобильные пункты вакцинации откроются в четырех торговых центрах Симферополя

Прививку можно сделать без записи
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Перед прививкой необходимо заполнить добровольное согласие на вакцинацию

Перед прививкой необходимо заполнить добровольное согласие на вакцинацию

Фото: Анна КИРИЕНКО

Мобильные пункты вакцинации от коронавируса откроются в четырех торговых центрах Симферополя. Об этом на брифинге по предупреждению распространения коронавируса сообщил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

- В ближайшие дни передвижные пункты вакцинации откроются в торговых центрах Симферополя: «Южная галерея», «Меганом», «Центрум» и «FM», - уточнил он.

Иммунизация в мобильных пунктах проходит по живой очереди. С собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Вакцинацинируют людей препаратом «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). При повышенной температуре тела и проявлениях ОРВИ вакцинирование не допустимо.

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Профилактика коронавируса в Крыму