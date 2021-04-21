Заболеваемость коронавирусом в Крыму выросла на 7%

Заболеваемость коронавирусом растет на протяжении трех недель Фото: Архив "КП"

Заболеваемость коронавирусом в Крыму за неделю выросла на 7%. Об этом на брифинге по распространению коронавирусной инфекции сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

- 688 случаев заболевания за неделю, рост на 7%, - отметил он. - Из общего числа заболевших 33% - это лица старше 65 лет.

Наихудшая ситуация с распространением коронавируса в Раздольненском, Нижнегорском, Крансогвардейском, Белогорском, Советском районах и городе Алушта. За неделю умерли 33 пациента. Большинство обратились за медицинской помощью позже трех дней с момента появления симптомов болезни.

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