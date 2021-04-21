В Крыму за сутки 102 новых случая коронавируса Фото: Архив "КП"

В Крыму за истекшие сутки выявлено 102 новых случая коронавируса. У 13 инфицированных не было никаких симптомов заболевания.

- Из общего количества заболевших 81 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 18 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая завозные из-за рубежа,- сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Лаборатории за сутки провели исследования проб на коронавирусную инфекцию 2 тысяч 325 человек. Выписаны с выздоровлением 122 человека. Умерли 5 пациентов.

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