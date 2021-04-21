В мае центр Симферополя перекроют для проведения репетиции Парада Победы

Парад - это масштабное мероприятие, и требует тщательной подготовки. Фото: архив КП

Пресс-служба администрация Симферополя сообщила о временном перекрытии движения в центре столицы региона. «Кирпич» повесят из-за репетиций Парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

3 и 5 мая движение транспорта перекроют с 18.00 часов до 24.00. 7 мая - с 8.00 до 13.00.

Ограничения коснутся следующих участков: пр. Кирова (от площади Амет-Хана Султана до площади Куйбышева включительно), улица Севастопольская (от перекрестка улиц Севастопольской и Козлова до пересечения улицы Севастопольской и проспекта Кирова), улица Турецкая (в районе перекрестка с улицей Сергеева- Ценского) и улица Пушкина (в районе перекрестка с улицей Самокиша).

Власти предупреждают автолюбителей, что в этих районах также нельзя будет парковать машины – нарушителей «обеспечат» эвакуаторами.

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