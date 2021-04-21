Крымчане с украинским паспортом могут занимать государственные посты

Принятие законопроекта позволит сохранить права крымчан на прохождение государственной и муниципальной службы. Фото: Архив "КП"

Согласно действующей редакции Конституции РФ, иметь иностранное гражданство или вид на жительство за рубежом для ряда должностей запрещено. Однако жителям Крыма и Севастополя затруднительно выйти из украинского гражданства. Поэтому Госдума приняла законопроект о праве крымчан занимать муниципальные государственные посты, даже если они – граждане Украины.

Иными словами, крымчане, признанные гражданами РФ, смогут занимать государственные и муниципальные посты, даже если по независящим от них причинам они до сих пор имеют украинское гражданство. В таком случае, если человек подал заявление об отказе от гражданства Украины, но не смог из него выйти, он признается гражданином России без иностранного гражданства.

Изменения для закона "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя" сейчас на рассмотрении.

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