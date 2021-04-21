У прибывающих в Крым выявили 10 положительных проб на коронавирус Фото: Архив "КП"

За неделю у прибывших из-за границы в Крым подтверждено 10 случаев коронавируса. Об этом на брифинге по распространению коронавирусной инфекции сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

- Через границу за неделю прибыло 3 тысячи 341 человек, - отметил он. - Из них 880 прибыли авиа транспортом, 2 тысячи 461 — через мобильные пункты пропуска с территории Украины. Из общего числа прибывших выявлено 10 человек с положительным результатом на COVID-19.

За неделю за не предоставление данных исследования на коронавирус составлено 16 протоколов. Суды вынесли 11 решений о штрафах за нарушение режима пересечения границы.

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