Алексей Захаров стал новым замом главы администрации Симферополя

Захаров в 2017 году приехал в Крым из Санкт-Петербурга. Фото: Архив "КП"

Исполнять обязанности заместителя главы администрации теперь будет Алексей Захаров, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Теперь он будет курировать сферу имущественных и земельных отношений, также в его ответственности развитие муниципальной собственности, архитектуры и градостроительства, наружной рекламы и информации,

До 2018 года Захаров работал заместителем министра строительства и архитектуры Крыма, затем стал директором по строительству аппарата управления ООО «Центр Юг», потом директором по строительству аппарата управления ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов».

К концу 2019 года занял должность замначальника Службы государственного строительного надзора РК, до января 2021 года работал первым замминистра жилищной политики и государственного строительного надзора РК.

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