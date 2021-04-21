Сегодня в Крыму в седьмой раз отмечают День возрождения реабилитированных народов. Фото: пресс-служба главы Крыма

В Крыму в седьмой раз отмечают День возрождения реабилитированных народов. С этим праздником крымчан на своей странице в соцсетях поздравил глава Крыма Сергей Аксенов, передает «Крым 24».

Аксенов напомнил, что 21 апреля 2014 года был подписан президентский указ «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития».

- Указ был принят практически через месяц после воссоединения Крыма с Россией и через 10 дней после принятия новой Конституции республики, в числе первых нормативно-правовых актов, определяющих развитие нашего региона,- подчеркнул глава региона. - Это свидетельствует об особом внимании, которое высшее руководство страны придавало и придает вопросам восстановления исторической справедливости в отношении представителей репрессированных народов.

В сентябре 2015 года к списку реабилитированных народов добавили итальянцев. Благодаря указу, национально-культурные автономии получают государственную поддержку.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50