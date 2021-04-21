Судимый гражданин Украины случайно убил ялтинскую бабушку

После случившегося убийца в содеянном признался Фото: Архив "КП"

Недалеко от автовокзала в Ялте несколько дней назад произошла настоящая трагедия. В спальном районе около жилого дома на улице Московской в подвал многоквартирного дома упала пожилая женщина и умерла из-за многочисленных травм.

Как удалось выяснить КП-Крым, во время небольшой перепалки на улице пожилую женщину со всей силы толкнул 35-летний житель Херсона.

Сначала они долго выясняли отношения на улице, а потом мужчина замахнулся и резко ударил старушку. Та не удержалась и попятилась прямиком в цокольное помещение.

Во время падения женщина получила целый букет травм - вдавленный перелом лобной и теменной костей, разрыв твердой мозговой оболочки, многооскольчатый перелом носа и открытую проникающую черепно-мозговую травму. От таких повреждений пенсионерка просто не смогла выжить. Женщина умерла еще до приезда врачей. Бездыханное тело заметила ее соседка, которая и позвонила в полицию.

После случившегося убийца в содеянном признался. Оказалось, что не так давно он же был судим за кражу. Теперь мужчину осудят по статье 109 за убийство по неосторожности. Ему грозит срок до двух лет тюрьмы.

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