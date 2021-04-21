Шойгу объяснил переброску военной техники в Крым реакцией на провокации НАТО

В Черном море идет наращивание военного присутствия. Фото: ForPost

Переброска военной техники в Крым продиктована необходимостью реагировать на провокации НАТО в Черном море. Одновременно официальный Киев дестабилизирует обстановку в Донбассе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Как сообщает ForPost, министр оценивает военно-политическую обстановку на юго-западном стратегическом направлении как сложную, что связано с попытками ряда иностранных государств нарастить свое военное присутствие у южных и западных границ России.

- США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Черного моря, - цитирует министра обороны его пресс-служба.

Напомним, Минобороны частично закрыло акваторию Черного моря на участке от Севастополя до Гурзуфа, на траверзе мыса Опук и мыса Тарханкут.

По 24 апреля Россия ввела временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря.

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