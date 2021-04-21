Крымские власти оценили предложение Путина о кэшбеке на путевки в детские лагеря

Программа частичного возврата средств также коснется и студентов Фото: Архив "КП"

Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил стране оплачивать половину стоимости путевки в детский оздоровительный лагерь.

По мнению главы государства, здоровью детей всегда нужно уделять особое внимание, так как в этом возрасте оно формируется на всю жизнь.

- Детский отдых нужно сделать максимально доступным. В этой связи я предлагаю в текущем году возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь, - отметил Путин.

Программа частичного возврата средств также коснется и студентов, которые проявили себя в олимпиадах, волонтерских и творческих инициативах.

По мнению председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, отрасль детского отдыха на территории республики всегда была самой незащищенной сферой туризма, поэтому нововведение очень хорошо повлияет на поток детей в лагерях и их оздоровление.

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