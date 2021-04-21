Комиссия повторно проверила состояние Форосского парка Фото: Архив "КП"

Застройщик приводит в порядок территорию Форосского парка. Горы мусора должны разобрать к понедельнику, а вырубленные деревья компенсировать новыми посадками уже после завершения строительства детского комплекса, пишет Крымская газета.

Комиссия Совмина Крыма совместно с главой администрации Ялты Яниной Павленко проверила, как идет устранение замечаний.

- Приедем сюда на этих выходных, - заверила Павленко. - И в понедельник тоже, так как наступит недельный конечный срок выполнения работ по устранению замечаний. Парк должен быть в порядке.

Напомним, что строительство детского оздоровительного лагеря на территории парка завершат до 1 июня.

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